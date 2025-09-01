В Витебске задержан курьер, участвовавший в мошенничестве против пенсионерки

Сотрудники уголовного розыска Витебской области раскрыли схему телефонного мошенничества, жертвой которого стала 83-летняя жительница Витебска.

Пожилой женщине на домашний телефон позвонила неизвестная, представившаяся ее внучкой, и сообщила о якобы произошедшем ДТП с ее участием. По словам мошенницы, чтобы избежать уголовной ответственности, требовалось срочно передать крупную сумму денег. Поверив обманщице, пенсионерка передала прибывшему курьеру все свои накопления — около 47 тысяч рублей в эквиваленте.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники милиции задержали «посыльного». Им оказался 19-летний иностранный гражданин, который согласился на участие в преступной схеме, откликнувшись на предложение о подработке в одном из мессенджеров.

Похищенные средства будут возвращены владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы, он заключен под стражу.

