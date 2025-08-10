«Шахтер» стартовал с победы в Кубке Руслана Салея 2025

Солигорский «Шахтер» успешно начал выступление в розыгрыше Кубка Руслана Салея 2025 года. Команда, позже других вступившая в борьбу за трофей, одержала уверенную победу над «Авиатором» в Барановичах со счетом 2:0. На события проходящего в эти дни крупного турнира распространяются практически все бонусы бк беларуси, полный список доступных предложений представлен на портале Metaratings.

Задержка старта солигорчан в турнире была обусловлена их участием в международном домашнем турнире Soligorsk Summer Cup, проходившем с 1 по 3 августа. На этом соревновании «горняки» продемонстрировали отличный результат, выиграв два матча из трех и завоевав главный приз.

В матче против «Авиатора» «Шахтер» доминировал с первых секунд. Уже на 30-й секунде встречи Никита Веренич вывел гостей вперед. Интрига сохранялась до заключительного периода, когда Арсений Чухраев установил окончательный результат. Примечательно, что «Авиатор» не сумел отличиться ни разу в двух стартовых играх турнира.

В рамках Кубка Салея 2025 года соревнуются 14 команд белорусской Экстралиги, разделенные на две группы по семь коллективов. Групповой этап продлится до 19 августа, после чего по четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Решающие матчи на выбывание и финальная встреча запланированы на последнюю неделю августа.

