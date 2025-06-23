На минувшей неделе Ближний Восток вновь оказался в центре глобального внимания. Ирано-Израильский конфликт перешёл в новую фазу: Израиль и США нанесли масштабные удары по военной инфраструктуре Ирана. Израиль установил полное господство в воздухе, уничтожив ключевые командные пункты и базы. Были ликвидированы представители военно-политического руководства страны, ответственные за агрессивную внешнюю политику. США нанесли точечные удары по предприятиям, связанным с производством ядерного сырья, практически разрушив ядерную программу Тегерана.

Многие годы международное сообщество пыталось сдерживать амбиции иранского режима с помощью переговоров и санкций. Однако десятилетия дипломатических усилий не привели к изменению курса исламистских фундаменталистов, которые продолжали поддерживать радикальные группировки, дестабилизировать регион и развивать опасные военные программы.

В этой ситуации Израиль и США были вынуждены перейти к решительным мерам для защиты собственной безопасности и предотвращения дальнейшей эскалации угроз. Сегодня военный потенциал Ирана оказался минимизированным, а его возможности продолжать агрессивную политику существенно ограничены.

И всё же, несмотря на жёсткость предпринятых шагов, именно теперь возникает шанс на открытие пути к настоящему диалогу и поиску долгосрочного мира в регионе. Угроза ядерной гонки остановлена, а это создаёт условия для того, чтобы сосредоточиться на восстановлении стабильности, развитии и взаимном уважении.

Настало время для Ближнего Востока выйти из замкнутого круга насилия. Будущее должно строиться не на угрозах и конфликтах, а на стремлении к миру, безопасности и процветанию народов региона.

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