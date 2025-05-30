В Витебске дорожают однушки и двушки: что происходит на рынке жилья

Рынок недвижимости Витебска продолжает демонстрировать оживление: в апреле 2025 года количество сделок купли-продажи квартир увеличилось на 3,6% по сравнению с мартом. На фоне сокращения предложения стоимость жилья также пошла вверх, сообщает портал Realt.

Сделок стало больше

За апрель в Витебске было заключено 228 договоров купли-продажи квартир. Это на 3,2% больше, чем в апреле прошлого года, что говорит о стабильно высоком интересе к недвижимости со стороны покупателей.

Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры: они составили 42,2% всех сделок. Двухкомнатные приобрели в 35,6% случаев, а на трёшки пришлось 18,2% продаж. Такая структура сделок подтверждает, что покупатели по-прежнему чаще выбирают компактные и более доступные по цене варианты.

Снижение предложения

Интересно, что одновременно с ростом сделок произошло и сокращение предложения. В апреле число выставленных на продажу квартир снизилось на 3,2%. Особенно заметным стало сокращение 1-комнатных квартир — их стало меньше на 4,2%. Количество двухкомнатных объектов, наоборот, немного выросло — на 1,2%. Предложение трёхкомнатных квартир сократилось на 5,6%.

Такое снижение объёмов доступного жилья при стабильном спросе закономерно привело к росту цен.

Цены продолжают расти

Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Витебске по итогам апреля составила 788 долларов, увеличившись на 0,9% за месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли на 6,1%.

Разбивка по типам квартир выглядит следующим образом:

Однокомнатные : средняя цена — 822 $/м² (+0,9%);

Двухкомнатные : 778 $/м² (+1,2%);

Трёхкомнатные: 725 $/м² (−2,2%).

При этом медианные цены сделок составили:

1-комнатные — 29 400 долларов;

2-комнатные — 35 700 долларов;

3-комнатные — 45 300 долларов.

Выводы

Рынок оживляется — количество сделок растёт, что говорит о стабилизации и активизации интереса со стороны покупателей. Наибольший спрос — на компактные квартиры: однушки и двушки по-прежнему в приоритете у покупателей. Снижение предложения на фоне стабильного спроса способствует росту цен, особенно на наиболее ликвидные типы жилья. Цены растут, но умеренно — наиболее ощутимый рост наблюдается в сегменте двухкомнатных квартир. Трёшки дешевеют — снижение средней цены на трёхкомнатные квартиры может быть связано с их меньшей востребованностью и ограниченным спросом.

Если тенденции сохранятся, Витебск может столкнуться с дальнейшим дефицитом доступного жилья в популярных сегментах. Это открывает возможности для инвесторов, а покупателям стоит принимать решения быстрее — особенно тем, кто рассматривает покупку в сегменте «эконом» и «комфорт».