Стрельба на Оршанском перекрёстке: российские силовики устроили разборки, один погиб

Утром 26 мая на пересечении магистралей М1 и Е95 в Орше произошёл резонансный инцидент с участием двух граждан России, оказавшихся представителями силовых структур. Стычка, начавшаяся с конфликта на территории автозаправки «Газпромнефть», закончилась стрельбой и гибелью одного из участников.

По данным, полученным из различных источников — включая сообщения очевидцев и публикации в Telegram-каналах, — двое мужчин, находившиеся на заправке, внезапно вступили в ожесточённый спор. Позже выяснилось, что оба являются действующими сотрудниками правоохранительных органов РФ — один в звании подполковника, второй — майора.

Конфликт быстро перерос в применение оружия. Майор, вооружённый травматическим пистолетом, выстрелил в своего оппонента. Полученное ранение оказалось смертельным — подполковник скончался на месте до прибытия экстренных служб. Задержание стрелявшего провели сотрудники белорусской милиции. Он не оказывал сопротивления и был доставлен в следственный изолятор.

На месте происшествия работали оперативные службы. Территория заправки была оцеплена, тело погибшего направлено в морг. Следственные органы Беларуси продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.

Причины трагедии пока не раскрываются официально. По предварительной версии, между мужчинами возник личный конфликт. Оба имели при себе травматическое оружие, что является распространённой практикой среди силовиков, даже находящихся вне службы.

Международный резонанс

Событие вызвало широкий отклик не только в Беларуси, но и за её пределами. Участие высокопоставленных представителей российских правоохранительных органов в вооружённой разборке на территории другой страны вызывает массу вопросов. Как оба оказались в Беларуси? Что именно стало поводом для конфликта, и почему он принял столь трагичный оборот? Ответы на эти вопросы предстоит дать следствию.

Пока остаётся неясным, носил ли конфликт сугубо личный характер или за ним могут стоять более глубокие причины, связанные с профессиональной деятельностью обоих участников.