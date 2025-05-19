Картина Марка Шагала с видами Витебска и Парижа продана за $3,4 млн на аукционе Christie’s

Главное
Автор Опубликовано

На лондонском аукционе Christie’s была продана одна из поздних работ Марка Шагала — картина «Радость цирка», созданная в 1983 году. Итоговая цена составила $3 438 000 — почти вдвое выше начальной оценки.

Эта яркая, динамичная работа относится к позднему периоду творчества художника, когда он жил на юге Франции, в живописном Сен-Поль-де-Вансе. В этот период картины Шагала наполняются светом, мечтательными образами и эмоциональной насыщенностью. Цирковая тема — одна из ключевых в его творчестве — впервые появилась ещё в начале XX века и сопровождала мастера всю жизнь.

На полотне «Радость цирка» изображена сцена выступления — акробаты, клоуны, музыканты, все они словно парят над зрителями и ареной. Пространство картины охватывает сразу два мира: с одной стороны — ночной Париж с Эйфелевой башней, отражающейся в водах Сены, с другой — родной Витебск с его тёплыми терракотовыми крышами. Это символическое объединение двух любимых городов Шагала придаёт работе особую лиричность и глубину.

Для художника цирк был метафорой жизни — с её контрастами, волшебством и трагикомичностью. Именно это внутреннее ощущение он стремился передать через образы, наполненные как светлой грустью, так и торжеством фантазии.

Внучки Марка Шагала подарили Витебску 60 книг из библиотеки художника

культура
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий
Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2025 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.