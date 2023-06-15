Внучки Марка Шагала подарили Витебску 60 книг из библиотеки художника

Внучки Марка Шагала Мерет и Белла Мейер передали Витебску 60 книг из личной библиотеки своего деда в Сен-Поль-де-Вансе, где художник провел последние годы жизни.

Книги пополнят большую библиотеку музея, которая насчитывает более пяти тысяч экземпляров.

Некоторые книги — с оригинальной графикой художника. Увидеть эти издания можно будет 7 июля на презентации. В этот день исполниться 136 лет со дня рождения Марка Шагала, который считается одним из самых известных представителей художественного авангарда XX века. Напомним, Шагал родился под Витебском, а после революции основал здесь Витебское художественное училище. Окончательно эмигрировал в 1922 году.