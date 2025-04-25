Пожар в загородном комплексе «Верасы» оперативно ликвидирован спасателями

Сегодня в 11:22 в Витебское областное управление МЧС поступила информация о возгорании одного из зданий в загородном комплексе «Верасы», расположенном в деревне Новоселки Витебского района.

На место происшествия незамедлительно выехали спасательные подразделения. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили, что огнём полностью охвачен один из гостевых домов на территории комплекса. Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание было быстро локализовано и ликвидировано.

К счастью, в результате происшествия обошлось без пострадавших. На данный момент специалисты устанавливают причину возгорания.