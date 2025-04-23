В Витебской области сменился военный комиссар: пост занял полковник Сергей Кунаховец

В разгар весеннего призыва в Витебской области произошли кадровые изменения: полковник Дмитрий Вольфович покинул пост областного военного комиссара. Он проработал на этой должности чуть более года. Новым руководителем назначен полковник Сергей Кунаховец, ранее исполнявший обязанности заместителя военкома.

Сергей Кунаховец родом из агрогородка Бочейково Бешенковичского района. Ему 48 лет, он окончил авиационный факультет Военной академии Республики Беларусь. Военная служба — дело семейное: его младший брат Виталий также выбрал карьеру в армии. Их мать, Нина Кухановец, долгие годы работала в сфере здравоохранения, окончив Оршанский медицинский колледж.

До назначения на новую должность Кунаховец курировал вопросы территориальной обороны и взаимодействия с местными органами власти. За неделю до смены руководства, в Поставском районе прошли масштабные учения, в которых отрабатывались действия глав районов в условиях ЧС. Тогда Кунаховец выступал в роли координатора.

Официальная причина отставки Дмитрия Вольфовича пока не озвучена. Однако аналитики предполагают, что смена военного комиссара может быть связана с трудностями в проведении призывной кампании и необходимостью усиления контроля в этом направлении. Назначение Кунаховца может быть стратегическим решением: его хорошие знания региона и опыт работы в структурах Министерства обороны делают его, по мнению властей, более эффективным кандидатом для решения актуальных задач.