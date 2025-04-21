Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет: его наследие и отклики со всего мира

21 апреля 2025 года, в пасхальный понедельник, в 7:35 утра по местному времени, в своей резиденции в Доме Святой Марты в Ватикане скончался Папа Римский Франциск. Об этом сообщил камерленго Римско-католической церкви кардинал Кевин Фаррелл, отметив, что «епископ Рима, Франциск, вернулся в дом Отца».​

Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, стал первым понтификом из Латинской Америки, первым иезуитом и первым Папой не из Европы за более чем тысячу лет. Его понтификат, начавшийся в 2013 году после отставки Бенедикта XVI, был отмечен стремлением к реформам, социальной справедливости и межконфессиональному диалогу.

Несмотря на ухудшение здоровья в начале 2025 года, включая госпитализацию с двусторонней пневмонией, Франциск продолжал выполнять свои обязанности. 20 апреля, в Пасхальное воскресенье, он выступил с традиционным благословением Urbi et Orbi с балкона базилики Святого Петра отмечает polandhub.pl.​

На смерть понтифика откликнулись лидеры со всего мира, отмечая его вклад в продвижение мира, защиты окружающей среды и поддержки обездоленных . В Аргентине, его родной стране, объявлен семидневный траур .​

Франциск останется в памяти как Папа, стремившийся приблизить Церковь к людям, подчёркивая милосердие, скромность и открытость. Его наследие продолжит вдохновлять миллионы верующих по всему миру.