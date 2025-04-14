В Дубровно с молотка продают монастырь XIX века — цена рухнула в 9 тысяч раз

В Беларуси на аукционной площадке Белорусской универсальной товарной биржи вновь выставлен на торги бывший монастырь бернардинцев, расположенный в городе Дубровно Витебской области. Объект не впервые участвует в торгах — его стоимость уже снижалась несколько раз, и теперь она составляет всего одну базовую величину.

Историческое здание, построенное в XIX веке, имеет общую площадь 456,6 м² и официально признано памятником историко-культурного наследия. Это накладывает на будущего владельца обязательства по сохранению и охране архитектурного облика и особенностей постройки в соответствии с законодательством.

Покупателю также предоставляется в аренду на 50 лет прилегающий земельный участок. Согласно условиям лота, землю можно использовать для различных целей: жилищное и административное строительство, организация гостиницы, объектов торговли, досуга, спорта или культурно-просветительной деятельности.

Первоначально монастырь был выставлен на аукцион в октябре 2024 года с начальной ценой 371 000 рублей. Однако из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей объект не был реализован. В январе 2025 года цена была снижена в пять раз — до 74 200 рублей — но и тогда торги не состоялись.

В апреле текущего года монастырь снова перевыставили на продажу — теперь всего за одну базовую величину, что эквивалентно 42 рублям. Таким образом, цена снизилась более чем в 8 800 раз по сравнению с первоначальной.

Минимальный шаг аукциона составляет 2,1 рубля. Кроме того, победитель должен будет компенсировать организатору 100 рублей за проведение торгов. Таким образом, полная минимальная сумма, за которую можно стать владельцем исторического здания, составит 144,1 рубля — около 46 долларов США по текущему курсу.

Торги намечены на 30 апреля 2025 года.