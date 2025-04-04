Витебский Курьер

Суд в Витебске вынес приговор пяти сотрудницам городской поликлиники №6, причастным к уничтожению тысяч доз вакцины от коронавируса.

По материалам дела, заместитель заведующего и старшая медсестра поликлиники, превышая должностные полномочия, отдали распоряжение трем медсестрам уничтожить остатки вакцины с действующим сроком годности. Они также указали подчиненным внести ложные данные в учетную документацию.

Всего было уничтожено не менее 6 тысяч доз, что нанесло государству ущерб на сумму 120 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства обвиняемые полностью признали вину, раскаялись и предприняли шаги для возмещения нанесенного ущерба.

Суд Железнодорожного района Витебска назначил заместительнице заведующего и старшей медсестре наказание в виде 3 лет и 6 месяцев «домашней химии» за превышение служебных полномочий с тяжкими последствиями. Трем медсестрам за пособничество назначено по 2 года аналогичного наказания.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Отметим, что это уже второй подобный случай в Витебске: ранее за уничтожение 4,5 тысячи доз вакцины медработницу приговорили к 5 годам лишения свободы с отсрочкой на 3 года.