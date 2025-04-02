В Витебске обновят около 190 тысяч кв.м асфальтобетонного покрытия

В текущем году в Витебске планируется замена порядка 190 тысяч кв.м асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщил заместитель председателя Витебского горисполкома Павел Шикшнян на пресс-конференции в медиацентре Витебской области, приуроченной к Году благоустройства.

Программа благоустройства города обещает быть насыщенной. К традиционным мероприятиям добавятся события, посвященные юбилею Великой Победы. В частности, планируется открытие нового памятного знака, посвященного геноциду белорусского народа, на территории мемориального комплекса «5-й полк», где в годы Великой Отечественной войны находился концлагерь. В настоящее время ведется разработка проекта. К маю завершится строительство новой площади герба и флага рядом с парком 1000-летия, а также будет проведена реконструкция парка культуры и отдыха железнодорожников.

По словам Павла Шикшняна, районные администрации определили не менее 50 объектов, где уже ведутся работы по благоустройству с привлечением городских предприятий и жителей. До республиканского субботника планируется полностью очистить город от мусора, после чего начнется замена плиточного покрытия и ремонт асфальта. В этом году объем ремонта асфальтобетонного покрытия составит около 190 тысяч кв.м, что значительно превышает прошлогодние показатели. Также планируется обновить 9 тысяч кв.м плиточного покрытия, что на 20% больше, чем годом ранее. В областном центре высадят 8 тысяч деревьев, 4 тысячи кустарников и не менее 2 миллионов цветов, что значительно улучшит внешний облик города.

Кроме того, в этом году пройдет конкурс на лучшее придомовое оформление. В нем смогут принять участие как жители многоквартирных домов, так и частного сектора. Осенью состоится подведение итогов и награждение победителей.

Читайте также: Ситуация на дорогах Витебской области в выходные дни