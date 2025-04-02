Отопительный сезон в Витебской области пока не планируют завершать. Об этом сообщили в пресс-службе Витебского облисполкома.

В главном управлении жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома напомнили, что завершение отопительного сезона осуществляется в тот момент, когда установившаяся среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составит плюс 8 градусов и выше. Такое правило закреплено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 года №286.

Однако в связи с прогнозами Белгидромета о понижении температуры воздуха в Витебской области в ближайшее время отключение отопления не планируется.

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