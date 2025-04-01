На озере Струсто перевернулась лодка: один человек погиб, второго привлекли к ответственности

Витебская область
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В Браславском районе произошел трагический инцидент – двое мужчин перевернулись на лодке на озере Струсто. В результате один утонул, а второй стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили в прокуратуре, 61-летний житель района управлял своей лодкой «Казанка-М», находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним на борту был его знакомый, который также был нетрезв. Судно опрокинулось, и пассажир, не умеющий плавать и не имевший спасательного жилета, утонул.

 

Теперь 61-летний мужчина привлечён к уголовной ответственности. Расследование ведётся по ч. 4 ст. 316 УК («Нарушение правил безопасности эксплуатации маломерных судов, повлекшее гибель человека»).

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