На озере Струсто перевернулась лодка: один человек погиб, второго привлекли к ответственности

В Браславском районе произошел трагический инцидент – двое мужчин перевернулись на лодке на озере Струсто. В результате один утонул, а второй стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили в прокуратуре, 61-летний житель района управлял своей лодкой «Казанка-М», находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним на борту был его знакомый, который также был нетрезв. Судно опрокинулось, и пассажир, не умеющий плавать и не имевший спасательного жилета, утонул.

Теперь 61-летний мужчина привлечён к уголовной ответственности. Расследование ведётся по ч. 4 ст. 316 УК («Нарушение правил безопасности эксплуатации маломерных судов, повлекшее гибель человека»).