ДТП на Витебщине: столкновение BMW и грузовика унесло жизни двух человек

ДТП
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Трагедия произошла вечером 26 марта около 20:30 на 573-м километре автодороги М-1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации» в Оршанском районе.

По предварительной информации, 27-летний водитель BMW не справился с управлением, после чего автомобиль выехал на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с грузовиком DAF.

От удара легковушка получила серьезные повреждения. Водитель BMW и его 29-летний пассажир скончались на месте от полученных травм. Водитель грузовика не пострадал.

Правоохранители напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, внимательности за рулем и соблюдении правил дорожного движения, особенно в сложных погодных условиях.

В Витебске произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля

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