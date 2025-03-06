Накануне 8 марта в Витебске открылась цветочная ярмарка

6 марта в Витебске стартовала праздничная ярмарка «Для любимых», которая порадует горожан и гостей города разнообразием цветов и сувенирных цветочных композиций. Уже с 10 часов утра в разных уголках города началась продажа тюльпанов, мимозы и других цветочных товаров. Ярмарка проходит на следующих площадках:

ул. Ленина, возле Бизнес-центра «Марко-Сити»;

пр-т Фрунзе и ул. Смоленская, возле ресторана «Зелена Гура»;

ул. Чкалова, 34, рядом с магазином №144 ОАО «Веста»;

пересечение проспектов Черняховского и Строителей, 2;

пр-т Строителей, напротив МТС;

перед входом в сквер по ул. Космонавтов и вдоль парапета напротив Привокзальной площади.

Организатором мероприятия выступил Витебский областной центр маркетинга. По словам директора центра Ирины Макаренко, в этом году на ярмарке участвуют 29 продавцов, преимущественно из Витебской области, а также представители Брестской области и один участник из Минска.

Ярмарка проводится уже в четвертый раз, и с каждым годом становится все более популярной. Витебский областной центр маркетинга первым предложил организовать эту праздничную торговлю в стационарных павильонах, что сделало процесс продажи более удобным и цивилизованным.

Все павильоны оформлены в красивом праздничном стиле, и продавцы работают с бейджами и ценниками, создавая для покупателей атмосферу уюта и праздника. Ярмарка будет работать с 6 по 8 марта включительно, с 10:00 до 20:00, предоставляя жителям и гостям города отличную возможность приобрести цветочные композиции для своих близких.

С каждым годом это событие привлекает все больше покупателей, становясь настоящей традицией, и дарит витебчанам позитивные эмоции в преддверии Международного женского дня.