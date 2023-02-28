Как выбрать цветы к 8 Марта

Выбор подарка для близкого человека – это всегда хлопотное и ответственное дело, поэтому в преддверии 8 Марта представители сильной половины проявляют чудеса фантазии. Букет цветов – универсальный презент, который станет отличным дополнением к основному подарку или выступит в роли главного сюрприза.

Теперь для покупки флористической композиции, пользователям даже не требуется выходить из дома, достаточно зайти на сайт службы доставки, задать параметры поиска и выбрать подходящий букет среди открывшихся вариантов. Живые цветы Брест, в Витебске и других городах представлены в огромном ассортименте, здесь можно заказать как букет из нескольких видов цветов, так и купить штучные экзотические растения. Помимо цветов, в сервисе доставки можно заказать комнатные растения, букеты из кондитерских изделий, воздушных шаров и мягких игрушек.

Как купить букет в режиме онлайн

Для покупки достаточно выбрать букет или заказать изготовление букета по индивидуальному заказу, после чего добавить букет в корзину и произвести оплату.

Доставка букетов имеет следующие преимущества:

Огромный выбор. Здесь каждый покупатель сможет подобрать букет, который подойдет конкретному событию.

Только свежие растения. Флористы внимательно следят за свежестью цветов, соблюдают все условия по их хранению и транспортировке.

Доступные цены. Стоимость каждого букета указана на сайте, для постоянных клиентов предусмотрены дополнительные скидки и бонусы.

Быстрая доставка. Сразу же после оформления заказа, флористы приступают к составлению букета, после чего он отправляется по адресу клиента. Среднее время на доставку букета – от одного до трех часов.

Как продлить срок службы букета

Свежесть букета зависит и от условий его содержания. Так, не стоит ставить вазу с цветами вблизи отопительных приборов и под прямыми лучами солнца. Некоторые представители флоры, например, гвоздики, не любят, когда в одной вазе с ними находятся другие виды цветов, поэтому их чаще используют при составлении монокомпозиций. Воду в вазе следует менять не реже одного раза в сутки, при этом, не забывая промывать стенки сосуда и стебли цветов, которые оказываются под водой.