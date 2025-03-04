Трагический спор: как выпивка на пари привела к смерти в Шумилинском районе

2 марта в одном из дачных домов Шумилинского района произошел несчастный случай. Трое мужчин собрались за столом, где беседа за алкоголем переросла в спор. 56-летний хозяин дома согласился на пари — выпить литр водки залпом. Мужчина справился с вызовом, после чего отправился отдыхать.

Позже ночью его обнаружили без сознания. Родственники немедленно вызвали скорую помощь, но спасти пострадавшего не удалось — он скончался в больнице, не приходя в сознание. Предварительная причина смерти — алкогольная кома.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, а Шумилинский районный отдел Следственного комитета инициировал проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, включая возможную ответственность участников застолья.

Подобные трагедии, к сожалению, не редкость. В прошлом году в Браславском районе мужчина погиб после того, как на спор выпил пол-литра самогона. Тогда суд признал организаторов застолья виновными в халатности, повлекшей смерть.