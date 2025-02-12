Строительство нового корпуса Витебской областной больницы: масштабные планы на фоне кадрового кризиса

В Витебске продолжается реализация крупного проекта по строительству нового хирургического корпуса областной клинической больницы. Однако грандиозные планы воплощаются на фоне острой нехватки медицинских специалистов в регионе.
Новый комплекс включает:
- расширенное приемное отделение с улучшенной логистикой для эффективного распределения пациентов,
- отделение анестезиологии и реанимации на 30 коек с передовыми технологиями жизнеобеспечения,
- 19 специализированных операционных, оснащенных современным оборудованием,
- диагностический центр с высокотехнологичными аппаратами.
Строительство девятиэтажного здания, включая технический этаж, уже завершено. Внутренние отделочные работы ведутся в две смены, более 200 специалистов трудятся над оснащением корпуса.
Однако главным вызовом остается кадровый вопрос. По данным за январь-октябрь 2024 года, нехватка медработников в Витебской области достигла критического уровня — более 700 человек. Этот дефицит уже создает трудности в функционировании существующих учреждений, что ставит под вопрос обеспечение нового корпуса квалифицированным персоналом.