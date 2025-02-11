Ремонт дорог в Витебской области: что изменится к 2026 году?

Витебская область
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В 2025 году на модернизацию дорог и мостов в Беларуси выделят 606 млн рублей. В Витебской области работы затронут несколько ключевых магистралей.

На трассе М-3 (Минск – Витебск) обновят участок от Плещениц до границы Минской и Витебской областей. Дорогу покроют цементобетонным покрытием, а также заменят мостовые конструкции.

Трассу Р-46 (Лепель – Полоцк – граница РФ) продолжат реконструировать. После завершения работ на отрезке Полоцк – Сорочино ремонт перенесут ближе к Лепелю. Открытие движения на обновленном участке планируется в 2026 году.

Кроме того, в регионе начнется реконструкция моста через Сож в Ветке. Работы стартуют в 2025 году и продлятся до 2028 года.

В рамках госпрограммы «Дороги Беларуси» в 2024 году было отремонтировано 1888 км республиканских трасс и 5005 погонных метров мостов. В 2025 году запланированы новые масштабные проекты по улучшению дорожной инфраструктуры.

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