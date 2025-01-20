Подготовка к монтажу мембраны: инженерный взгляд

Как инженер, занимающийся строительством и ремонтом кровельв компании «Анконс», хочу поделиться своим опытом о том, как правильно подготовить кровлю к монтажу мембранного покрытия. Это важный этап, от которого зависит долговечность и надежность вашей кровли. Давайте разберемся, с чего начать и какие шаги предпринять.

Расчет ветровой нагрузки

Первый шаг в подготовке — это расчет ветровой нагрузки. Мы учитываем район расположения объекта по ветровому давлению, тип местности, высоту и параметры участка кровли. Этот расчет необходим для определения того, сколько крепежа понадобится, чтобы кровля не была сорвана ветром. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где ветровая нагрузка может быть довольно значительной, особенно важно провести эти расчеты максимально точно.

Испытания на несущую способность основания

При монтаже на стяжку, старые железобетонные плиты или кровельные сэндвич-панели необходимо провести испытания на несущую способность основания. Мы используем электронное оборудование для испытаний на отрыв крепежа. Это помогает определить максимально допустимую нагрузку, что критически важно для предотвращения деформации или разломов в будущем.

Выбор материала

На выборе материала тоже стоит заострить внимание. ПВХ- и ТПО-мембраны являются самыми современными, надежными и долговечными материалами для плоской кровли. Они позволяют проводить монтаж в любое время года без особых проблем, связанных с атмосферными условиями.

Способы монтажа мембранного покрытия

Механический способ

Наиболее распространенным в России является механический способ монтажа, где мембрана крепится к основанию с помощью крепежных элементов. В этом методе считаем, что около 95% мембранных кровель установлены именно так. Однако, это требует тщательного расчета и подготовки, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

Балластный способ

Другой метод — балластный, где мембранные полотна свариваются между собой, фиксируются только у водосточных воронок, по периметру и на парапетах. Затем кровля накрывается слоем гравийного щебня. Этот метод менее распространен, но применяется на объектах, где не требуется крепление мембраны к основанию.

Подготовка к монтажу

Перед началом укладки важно провести подготовительные работы, которые включают в себя:

Очистку кровли от мусора, снега или льда.

Проверку целостности и прочности старого покрытия, если таковое имеется.

Обеспечение доступа к кровле для безопасной работы монтажников.

Подготовку инженерных коммуникаций к прохождению через кровлю.

Проверку на наличие дефектов или сколов, которые могут потребовать ремонта перед укладкой мембраны.

Учитываем времена года при монтаже

Одно из преимуществ мембранной кровли — это возможность ее монтажа в любое время года. Зимой не требуется специальная подготовка, как при укладке наплавляемой кровли, летом — сушка стяжки или ожидание высыхания битумного праймера. Это делает мембрану удобным и оперативным решением для кровли.

Интересно знать

Можно ли выполнять монтаж кровли зимой?

Да, монтаж мембранной кровли можно выполнять в любое время года, включая зиму. Это связано с тем, что для укладки мембраны не требуется нагревать основание или защищать его от осадков.

Ухудшится ли качество кровли при монтаже в холодное время года?

Нет, качество не ухудшится, так как современные мембранные материалы устойчивы к низким температурам и позволяют проводить монтаж даже при морозах.

Как обеспечить гидроизоляцию вентиляционных воздуховодов?

Для гидроизоляции воздуховодов используется специальный клей и герметики, предназначенные для ПВХ- или ТПО-мембран, которые обеспечивают надежное прилегание мембраны к поверхности воздуховода, не допуская протечек.

Нужны ли аэраторы на кровле из ПВХ-мембраны?

Аэраторы не обязательны, так как ПВХ-мембрана имеет микропористую структуру, которая позволяет кровле дышать, обеспечивая выход паров.

Можно ли не следить за кровлей?

Полная заброшенность кровли недопустима, но качественно сделанная мембранная кровля требует минимального ухода. Регулярные проверки помогут избежать крупных финансовых и временных затрат на ремонт.

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