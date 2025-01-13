Молодой водитель погиб в ночной аварии в Витебске — пятая смерть на дорогах региона в 2025 году

Витебская область
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В ночь на 12 января на улице Новолучесской в Витебске произошла трагическая авария, в результате которой погиб 22-летний водитель.

Согласно предварительным данным Госавтоинспекции, около 0:40 водитель автомобиля «Suzuki Grand Vitara», двигаясь в сторону улицы Максима Горького, потерял контроль над управлением. Кроссовер выехал за пределы дороги и врезался в опору уличного освещения.

Удар пришелся на левую сторону автомобиля, в районе водительской двери, что привело к серьезным повреждениям кузова. Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

ГАИ вновь напоминает водителям об опасностях зимнего периода и настоятельно призывает быть внимательными на дорогах, особенно в условиях снегопада и гололедицы.

Вечером перед аварией в Витебске шел снег, а к моменту происшествия температура воздуха составляла около -1,4 °C.

С начала 2025 года в Витебской области в ДТП уже погибло пять человек, три из которых – в самом Витебске. Так, 1 января на улице Зеленогурской насмерть сбили 30-летнего мужчину, а 9 января на проспекте Чарняховского под колесами микроавтобуса погиб 9-летний ребенок.

Стоит отметить, что все три трагедии в Витебске произошли в Первомайском районе, неподалеку от микрорайона «Лучеса».

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