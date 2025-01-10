Возможная причина гибели милиционеров в Витебске: версия СК

Следственный комитет Беларуси назвал вероятную причину трагедии, произошедшей 9 января 2025 года в Витебске, когда погибли двое участковых инспекторов милиции.

По предварительным данным, основной версией случившегося является неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Управление Следственного комитета по Витебской области проводит проверку по данному факту. Расследование находится на личном контроле председателя СК Дмитрия Горы. На данный момент ведется установление всех обстоятельств произошедшего.

Что известно на данный момент

В МВД уточнили, что трагедия произошла 9 января около 17:00 в Витебске, когда сотрудники милиции находились при исполнении служебных обязанностей. Инцидент квалифицируется как несчастный случай.

Некоторые источники в Telegram-каналах сообщили дополнительные подробности: один из милиционеров якобы застрелил напарника, а затем совершил суицид.

Также трагедия могла произойти во время чистки оружия. По данным правозащитников, один из инспекторов случайно выстрелил, попав в коллегу, который скончался на месте. После этого второй сотрудник, осознав произошедшее, покончил с собой. Сообщается, что обоим погибшим было около 20 лет.

Расследование продолжается, официальные детали уточняются.