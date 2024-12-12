В Витебске раскрыто убийство супружеской пары, совершенное 25 лет назад

Витебская область
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В декабре 1999 года в одной из квартир города обнаружили тела 37-летней женщины и 38-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями. Супруги занимались незаконным обменом валюты и держали в доме значительные суммы денег. На тот момент установить виновных или найти свидетелей не удалось, однако расследование продолжалось все эти годы.

Недавно следователи получили информацию о возможных причастных к преступлению. Подозрения подтвердились: на момент убийства одному из них было 39 лет, двоим — 20 и 21 год. Один из задержанных ранее был судим за убийство, другой — за разбой и кражу.

Подозреваемых задержали с участием ОМОНа, и теперь они находятся под стражей. Следствие продолжает выяснять все детали этого преступления.

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криминал
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