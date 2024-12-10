Пьяный таксист перевозил пассажиров в Горках

Водитель маршрутного такси, осуществлявший перевозку пассажиров по маршруту Горки – Орша, оказался за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Этот вопиющий случай подверг риску жизни десятков людей, доверивших ему свою безопасность.

«Сотрудники ГАИ остановили автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился 37-летний мужчина. Он выполнял рейс по маршруту Горки — Орша. Уже при первом контакте с водителем у инспектора возникли обоснованные подозрения, что он находится в нетрезвом состоянии», — сообщили представители могилевского УВД.

Для подтверждения или опровержения догадок водитель был отправлен на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в организме. Результаты показали 1,12 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, что является серьезным нарушением.

Такой уровень опьянения не только угрожал безопасности пассажиров и других участников дорожного движения, но и демонстрировал полное пренебрежение к профессиональной этике и ответственности. За столь грубое нарушение мужчине грозит не только крупный штраф, но и лишение водительских прав на срок до пяти лет.

Инцидент вновь поднимает вопрос о необходимости ужесточения контроля за состоянием водителей общественного транспорта, ведь их действия напрямую влияют на жизни множества людей.

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