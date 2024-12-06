МЧС эвакуировало 3000 человек из концертного зала «Витебск»

Пожар
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МЧС провело реалистичные учения по эвакуации с концерта в Витебске, в которых участвовали около 3 тысяч школьников и студентов.

Согласно сценарию учений, во время концерта произошло возгорание в техническом помещении за главной сценой. Пламя быстро распространилось, вызвав задымление. В это время в здании находились около 3 тысяч человек, включая зрителей и персонал.

МЧС эвакуировало 3000 человек из концертного зала «Витебск»

Для ликвидации условного ЧП был опущен противопожарный занавес, активирована система сигнализации, а сотрудники концертного зала организовали оперативный вывод людей на улицу. Одновременно к месту происшествия прибыли подразделения МЧС, бригады скорой помощи и другие экстренные службы, задействованные в учениях.

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МЧС пожар
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