Как открыть мерчант-счет в ОАЭ: советы от эксперта

Открытие мерчант-счета в ОАЭ — важный шаг для бизнеса, желающего принимать международные платежи по картам. Особенно для компаний, которые только начинают свою деятельность на международных рынках. В ОАЭ можно найти много провайдеров эквайринговых услуг, но выбрать надежного и подходящего партнера бывает сложно, особенно если учесть специфические требования и условия региона.

В этой статье мы расскажем о ключевых аспектах, которые следует учитывать при регистрации компании в ОАЭ и подключении мерчант-счета. Вы получите подробную информацию о том, как найти надежного провайдера, а также какие документы и требования могут понадобиться для успешного запуска бизнеса.

Преимущества открытия мерчант-счета в ОАЭ

Мерчант-счет в ОАЭ позволяет принимать платежи по картам со всего мира. Это важный шаг для развития международного бизнеса, и ОАЭ предлагают ряд преимуществ для таких операций:

Работа с различными типами компаний — от Mainland до Free Zone.

Возможность дистанционного открытия счета, что экономит время, особенно для иностранных клиентов.

Отсутствие ограничений для бенефициаров из РФ/СНГ, в отличие от других стран.

Поддержка нескольких валют — AED, USD и EUR, что удобно для международных операций.

Гибкие способы оплаты, такие как Payment Gateway, Payment by Link, QR Code Pay и Soft POS.

Прозрачные комиссии и быстрое зачисление средств.

Как выбрать провайдера для мерчант-счета в ОАЭ

Выбор провайдера для открытия мерчант-счета в ОАЭ — ключевая задача для бизнеса, поскольку от этого зависит эффективность и безопасность всех платежей. Вот несколько факторов, которые следует учитывать при выборе провайдера:

Поддержка различных типов компаний — провайдер должен работать с компаниями как в Mainland, так и в Free Zone.

— провайдер должен работать с компаниями как в Mainland, так и в Free Zone. Дистанционное открытие счета — провайдер должен предложить возможность удаленного открытия счета, что значительно упрощает процесс для иностранных клиентов.

— провайдер должен предложить возможность удаленного открытия счета, что значительно упрощает процесс для иностранных клиентов. Лояльность к клиентам из РФ/СНГ — важно, чтобы эквайер не вводил ограничений для клиентов из этих стран.

— важно, чтобы эквайер не вводил ограничений для клиентов из этих стран. Наличие различных валют — возможность принимать платежи в AED, USD и EUR является важным преимуществом для международных компаний.

— возможность принимать платежи в AED, USD и EUR является важным преимуществом для международных компаний. Гибкость вариантов оплаты — провайдер должен предлагать различные форматы оплаты, подходящие для вашего бизнеса.

— провайдер должен предлагать различные форматы оплаты, подходящие для вашего бизнеса. Прозрачные комиссии — важно, чтобы комиссия за прием платежей была понятной и прозрачной.

Что нужно для подключения мерчант-счета

Для подключения мерчант-счета в ОАЭ нужно подготовить несколько важных документов. Вот что обычно требуется для этого процесса:

Копия лицензии (Trade License).

НДС-сертификат (VAT Certificate).

Договор аренды (Tenancy Contract).

Письмо от банка с реквизитами корпоративного счета.

Паспорта и Emirates ID всех участников.

Фото офиса с табличкой.

Контакты — мобильный телефон и e-mail.

После того как все документы будут собраны и поданы, провайдер эквайринговых услуг обычно просит оплатить комиссию за подключение, которая составляет 5 000 AED + 5% НДС за каждую валюту. После этого вам будут отправлены подробные инструкции по подключению мерчант-счета.

Советы для успешного подключения мерчант-счета

Для того чтобы процесс подключения прошел максимально гладко и быстро, следует учесть несколько важных моментов:

Наличие действующего корпоративного счета обязательно.

Сайт компании должен содержать разделы с условиями покупки и возврата товаров (Terms & Conditions, Refund Policy).

Проверьте, чтобы все документы были актуальными, по требованию переведены в Jur-Perevod.ru/notarialnoe-zaverenie-perevoda и заверены нотариально.

Обратите внимание на сроки открытия счета — они обычно составляют от 1 до 2 недель.

Важно помнить, что для успешного открутия компании специалистами GSL.org/ru/offshore/offshore-zones/middle-east/uae в ОАЭ и получения мерчант-счета, вам необходимо предоставить всю необходимую документацию и соблюдать все требования местных властей. Следуя этим рекомендациям, вы сможете не только подключить мерчант-счет, но и наладить успешную работу вашего бизнеса в ОАЭ.

Открытие мерчант-счета в ОАЭ может быть важным шагом для вашего бизнеса, обеспечивающим международные платежи и расширение возможностей для клиентов по всему миру. Правильный выбор провайдера, сбор всех необходимых документов и соблюдение всех местных регламентов помогут вам успешно пройти все этапы подключения и начать работать на международной арене. Помните, что для этого потребуется некоторое время и внимание к деталям, но результаты могут значительно повлиять на развитие вашего бизнеса.