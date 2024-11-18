Двое рыбаков погибли при опрокидывании лодки в Россонском районе

Витебская область
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17 ноября на озере Нища в Россонском районе произошла трагедия: моторная лодка перевернулась, и двое рыбаков погибли.

О случившемся сообщил 66-летний пенсионер, который возвращался с рыбалки. Он сообщил в МЧС, что в районе деревни Клястицы перевернулась лодка.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили перевернутую моторную лодку марки «Адмирал» в 300 метрах от места спуска на воду. В двух метрах от берега, на поверхности воды, находилось тело 73-летнего мужчины. Неподалеку, под водой, спасатели нашли тело второго рыбака, которому было 65 лет. Медицинские работники, прибывшие на место, подтвердили смерть обоих мужчин, сообщает пресс-служба МЧС.

По словам родственников, мужчины утром отправились на рыбалку. В течение дня они не отвечали на звонки, что вызвало обеспокоенность.

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