Где в Витебске чаще всего случаются аварии и как их избежать

ДТП
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С первыми заморозками даже у опытных водителей могут возникнуть трудности с управлением, поэтому сейчас самое время убедиться в исправности шин. Пешеходам тоже важно помнить об ответственности за собственную безопасность.

Согласно последним данным ГАИ города, наибольшее количество аварий зафиксировано на проспекте Фрунзе, улицах Замковой, Ленинградской, Правды, Смоленской, а также на проспектах Строителей и Московском и улице Чкалова.

Основная причина ДТП — непредоставление преимущества пешеходам. Самый аварийный день — пятница, особенно в промежуток с 15:00 до 16:00. В осенний период опасность ДТП возрастает в утренние и вечерние часы, когда темнеет рано, ухудшается видимость и идут дожди. В такие условия важно строго соблюдать правила дорожного движения всем участникам движения.

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