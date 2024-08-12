Авария под Витебском: Hyundai съехал в кювет, пострадала пожилая пассажирка

ДТП
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Под Витебском произошла авария с участием автомобиля Hyundai, в результате которой пострадала пассажирка. Инцидент случился 11 августа на автодороге Н2303, соединяющей Сураж и Рябово.

По данным ГАИ, 46-летний водитель Hyundai не справился с управлением, не учтя особенности своего транспортного средства и состояние дорожного покрытия. В результате автомобиль съехал в кювет с правой стороны дороги.

Пассажирка, 74-летняя женщина, получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.

В Поставском районе автомобиль слетел в кювет и опрокинулся

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