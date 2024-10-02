Генпрокуратура вынесла Wildberries предписание в связи с «экстремистской деятельностью и совершением актов терроризма»

Беззаконие
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Генеральная прокуратура внесла директору интернет-магазина «Вайлдберриз» представление об «устранении причин и условий, которые способствовали реализации» беспилотников через Wildberries. В надзорном ведомстве считают это мерой противодействия «нарушению общественного порядка, экстремистской деятельности и совершению актов терроризма».

«Бесконтрольное распространение указанной авиационной техники способно оказать негативное влияние на обеспечение общественной безопасности, поскольку повышает риски ее использования в противоправных целях, в том числе для нарушения общественного порядка, экстремистской деятельности и совершения актов терроризма», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Уточняется, что под запрет попадают также «авиамодели и запасные части к ним».

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Хранение, оборот и эксплуатация такой техники запрещены на территории страны с 25 сентября 2023 года, однако пока еще продаются в интернете.

Запрет на продажу авиамоделей и запчастей к ним в Беларуси вызвал много вопросов и обсуждений как среди любителей моделирования, так и в более широких кругах. Для многих энтузиастов запрет продажи авиамоделей и запчастей становится ударом по их увлечению. Авиамоделирование — это не только хобби, но и образовательная деятельность, развивающая технические навыки и инженерное мышление детей.

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