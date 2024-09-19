В офисе Wildberries в Москве произошли кровавые разборки между сооснователями, погибли два человека

В результате стрельбы в головном офисе Wildberries в Москве погибли два охранника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в компании.

Источник в Wildberries подтвердил, что во время попытки вооруженного захвата офиса погиб сотрудник охраны офиса компании в БЦ «Романов двор. Позже поступило сообщение о смерти второго раненого сотрудника охраны офиса Wildberries.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что в офис пытался незаконно проникнуть сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук со своей охраной. Его супруга Татьяна Бакальчук назвала случившееся «неудачной попыткой рейдерского захвата».

По словам Бакальчука, на него и его команду напали, когда они приехали на переговоры.

После конфликта со стрельбой задержали 28 человек.

Владислав Бакальчук владеет 1% ООО «Вайлдберриз». Остальные акции в свое время он передал своей жене Татьяне Бакальчук, которая воспользовавшись его доверием, при содействии Владимира Путина “отжала” компанию у мужа и подала на развод. Владислав публично обвинил жену в «рейдерском захвате» семейной компании. Непонятно, что будет с компанией дальше.

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