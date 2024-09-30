«Неман» благодаря победе над «Славией» вернул себе лидерство в турнирной таблице Высшей лиги

Спорт
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Футбольный клуб «Динамо Минск» постепенно нагоняет другие команды по количеству сыгранных матчей. Да так, что за 20 сыгранных матчей догнал лидера турнирной таблицы «Неман». Однако коллектив из Гродно всеми силами пытается сохранить лидерские позиции, и накануне одержал важнейшую домашнюю победу. На события Высшей лиги распространяются многие бонусы и акции букмекерских контор, например, пин ап фрибет, который можно активировать на портале Metaratings.

Чувствуя стремительное приближение минского «Динамо» в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу, на прошлой неделе «Неман» сенсационно потерял очки в матче против «Нафтан-Новополоцк». При этом соперник остался в меньшинстве в самом начале встречи, но «желто-зеленые» не смогли дожать соперника – итоговая ничья 0:0.

Реабилитироваться за неудачу удалось в матче 23-го тура против «Славии Мозырь». Владея тотальным игровым преимуществом по ходу всей встречи, «Неману» удалось лишь однажды поразить ворота соперника. Гола Олега Евдокимова на 71-й минуте хватило для итоговой победы со счетом 1:0, а также для возвращения на лидирующую строчку в турнирной таблице Высшей лиги.

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