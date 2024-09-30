День предприятия: вакансии в Территориальном центре социального обслуживания населения Витебска

Учреждению требуются:

заведующий отделением;

няня;

руководитель кружка;

сиделки;

социальный работник;

специалисты по социальной работе;

уборщик помещений.

По вопросам трудоустройства можно обращаться в отдел кадров учреждения по адресу: ул. Смоленская, д. 9, кабинет № 1 (вход с обратной стороны здания), либо в службу занятости по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, д. 10, кабинет № 6. Телефон для справок: 36-25-09.