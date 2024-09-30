День предприятия: вакансии в Территориальном центре социального обслуживания населения Витебска

1 октября государственная служба занятости организует «День предприятия» для подбора сотрудников для государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Октябрьского района г. Витебска».
Учреждению требуются:
- заведующий отделением;
- няня;
- руководитель кружка;
- сиделки;
- социальный работник;
- специалисты по социальной работе;
- уборщик помещений.
По вопросам трудоустройства можно обращаться в отдел кадров учреждения по адресу: ул. Смоленская, д. 9, кабинет № 1 (вход с обратной стороны здания), либо в службу занятости по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, д. 10, кабинет № 6. Телефон для справок: 36-25-09.
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