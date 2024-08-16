Распродажа школьных товаров стартовала в Витебске

В Витебске с 15 по 31 августа проходит расширенная распродажа товаров для школьников. Основные места распродажи включают бизнес-центр «Марко-Сити», ТРЦ «ТриО», ТЦ «GREENЦЕНТР» и ОАО «Витебский универмаг». В продаже представлены школьная одежда, обувь, кожгалантерея и канцелярские товары.
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