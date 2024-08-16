Распродажа школьных товаров стартовала в Витебске

Жизнь
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В Витебске с 15 по 31 августа проходит расширенная распродажа товаров для школьников. Основные места распродажи включают бизнес-центр «Марко-Сити», ТРЦ «ТриО», ТЦ «GREENЦЕНТР» и ОАО «Витебский универмаг». В продаже представлены школьная одежда, обувь, кожгалантерея и канцелярские товары.

ОАО «Витебский универмаг» предлагает скидки до 15% на школьную и спортивную одежду, а также акцию до 35% на продукцию Жлобинской швейной фабрики. В магазинах «Марко» доступны акции на школьную обувь и летние товары с скидками до 50%. В фирменных магазинах «Свiтанак» скидки варьируются от 11 до 33%, а в магазинах ОАО «Коминтерн» предлагаются скидки до 50% на старые модели.

Где в Витебске раньше проходили школьные базары

Витебск распродажа
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