Фаберлик в Витебске — купить косметику и парфюмерию

Как стать покупателем Фаберлик в Витебске

Faberlic является крупнейшей косметической компанией России по прямым продажам. Чрезвычайный успех и востребованность обусловлены собственным производством продукции высокого качества. Бренд организовал специальный научно-исследовательский центр, занимающийся разработкой средств с задействованием последних технологий и инноваций. Фаберлик – это детище интеллектуального труда, защищённый авторскими правами и многочисленными патентами.

Компания имеет большую сеть, которая распространена на территории Российской Федерации и далеко за её пределами. Здесь работают десятки тысяч сотрудников, в том числе учёные, создающие продукцию и консультанты, реализующие ее. Поскольку продажи осуществляются прямо от производителя, наценка на розничную торговлю отсутствует.

В поисках свежих идей Faberlic посещает наилучшие мировые выставки, а также черпает вдохновение у своих Лидеров и Консультантов.

Каталог Фаберлик для Беларуси

Faberlic позиционирует свой товар, как кислородную косметику №1, доставляющую кислород в глубокие кожные слои. На нашем сайте можно посмотреть – каталог Фаберлик Беларусь. Среди тысячного ассортимента на сегодняшний день присутствуют все необходимые позиции для современной семьи:

косметика (макияж, уход, гигиена);

парфюмерия;

товары для здоровья (лечебные средства, питание, фиточаи, бальзамы, аппараты «Дэнас», ортопедические изделия);

подарочные наборы;

детские товары (игрушки, одежда, обувь, аксессуары, косметика);

мужские товары (дезодоранты, уход за лицом, волосами, телом, парфюмерия, одежда, обувь);

одежда/аксессуары/бижутерия – на веб-сайте имеется удобная функция: загрузив фотографию, можно выбрать для себя приемлемую одежду.

чистейшая экокосметика для дома с бактериофагами и пептидами;

посуда, изготовленная из нержавеющей стали;

колготки из бамбука;

нижнее белье;

товары для бизнеса (книги, листовки, пробники, наклейки, палитры).

Косметика и парфюмерия Фаберлик

Каждая косметическая линейка нацелена на преодоление различных проблем. К примеру, есть омолаживающие крема для любых возрастов, товары основного ухода, молодежные серии для борьбы с акне и комплексы для любой структуры кожи.

Бьюти-средства, помимо преображения образа, осуществляют уход за кожей во время макияжа. В создании продукции и формул принимают участие ведущие фирмы Европы, получившие лидерство международного значения.

Представлен огромный выбор текстур и линеек, направленных для личной гигиены. Необычные сочетания ароматов, стильные флаконы и ингредиенты исключительно природного происхождения. В каталоге больше семидесяти уникальнейших ароматов. Ведётся тесное сотрудничество с парфюмерами Франции, как-то: Пьер Бурдон, Дельфин Лебо, Бертран Дюшофур, Морис Русел и многие другие знаменитости.

Парфюмерная линия состоит из ряда восхитительных ароматов. Компания производит также серию парфюмов для мужчин и подростков. Секрет их успеха кроется в стремлении быть безукоризненными, желании внести свою лепту в историю и презентовать поклонникам особенный мир изысканного искусства.

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Скидки и акции Фаберлик

Собственное производство разрешает контролировать уровень качества на всех ступенях, начиная с разработки, и заканчивая упаковкой. При чем товары остаются доступными, а для компаньонов разработана определенная система лояльности, предусматривающая скидки и бонусы. Перед покупателями открыто максимальное количество возможностей, а главный бонус – это скидки до 26% и участие в акциях и распродажах закрытого типа. Скидками разрешается пользоваться в рамках личных приобретений и с целью дальнейшей реализации продукции.

Регистрация в Фаберлик

Зарегистрироваться можно самостоятельно и сделать это очень просто – заполнить анкету на сайте. Этот процесс совершенно бесплатный, без указывания паспортных данных. Успешно зарегистрировавшийся получит сообщение на электронную почту и в sms на телефон, где указываются номер и пароль от личного кабинета. С этого момента перед клиентом открывается доступ к различным конкурсам, акциям, распродажам и программам лояльности.

Требования:

Вам более 14 лет;

Не регистрировались ранее.

Преимущества:

Широчайший ассортимент.

Доступные цены.

Высокое качество.

Акции и бонусы.

Распродажи и скидки.

Розыгрыши.

Круглосуточное оформление заказа.

Удобная система оплаты.

Пешая доступность от пунктов выдачи.

Присоединяйтесь к faberlic и порадуйте себя и родных изумительными новинками.