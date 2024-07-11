В Витебске оштрафовали директора бара за проведение выступлений диджеев

С октября 2023 года по апрель 2024 года в одном из баров Витебска проходили выступления диджеев, за которые посетители платили входной билет стоимостью от 5 до 15 рублей. Анонсы мероприятий размещались на официальной странице бара в Instagram.

Директор ООО «Б», который организовывал эти мероприятия, не был включен в реестр. На суде он признал свою вину и заявил, что занимался организацией лично.

Суд установил, что действия директора подпадают под часть 3 статьи 13.3 КоАП — незаконная предпринимательская деятельность. В итоге директор был оштрафован на 20 базовых величин, что составляет 800 рублей. Конфискация дохода не проводилась, так как его размер не был установлен.

Судебное постановление вступило в силу, сообщает пресс-служба экономического суда Витебской области.

Напомним, что год назад в Витебске также был случай, когда кафе оштрафовали за проведение нелегальных концертов.