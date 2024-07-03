Почти 400 тысяч рублей потратят на снос недостроенной школы в Сенненском районе

В агрогородке Литусово Сенненского района планируют снести недостроенную базовую общеобразовательную школу, на что из бюджета выделят почти 400 тысяч рублей.

Строительство школы на 120 мест началось еще в 2008 году, когда местные школьники были вынуждены учиться в десяти переоборудованных под классы деревянных сельских домах. Однако уже в 2010 году проект столкнулся с проблемами.

Причиной остановки строительства стало финансовое состояние минского подрядчика ООО «Саната–Строй», который оказался на грани банкротства после того, как ему не заплатили за работы на «Дажынках» в Орше. На тот момент, директор Управления капитального строительства Витебского облисполкома Александр Бут–Гусаим заявлял, что на завершение строительства необходимы средства, и будет потребовано, чтобы подрядчик сдал школу в 2011 году.

В 2013 году сообщалось о выделении более 100 миллиардов неденоминированных рублей на нужды образования, часть из которых планировалось направить на достройку школы в Литусово. В то же время, бывший директор УКС Витебского облисполкома был осужден за предоставление недостоверных сведений о выполненных работах, что причинило ущерб в размере 1,6 миллиарда неденоминированных рублей.

В 2015 и 2016 годах снова шла речь о выделении средств на строительство школы, однако оно так и не было завершено. К 2016 году в двухэтажном здании общей площадью 2192 квадратных метра успели возвести только фундаменты, стены подземного этажа и техподполья, наружные и внутренние стены, а также перегородки. Крыша и заполнения оконных и дверных проемов отсутствовали.

Теперь здание, которое не смогли достроить за 16 лет, будет снесено. Стоимость работ по сносу оценивается в 395 931 рубль. Снос планируется завершить до 17 августа.