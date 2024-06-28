Глава СК РФ Бастрыкин назвал Госдуму «Государственной дурой» и потребовал принятия антимигрантских законов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал нижнюю палату российского парламента «Государственной дурой» во время обсуждения миграционной политики. Трансляция велась на сайте петербургского юридического форума.

Бастрыкин посетовал, что СК не имеет возможности вносить законодательные инициативы по ограничению притока иностранцев, а силовые ведомства, которые обладают такой возможностью, не пользуются этим.

Глава СК обратился к присутствующим ― нет ли среди них депутатов Госдумы. В зале откликнулась женщина, замглавы фракции от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева.

Бастрыкин спросил у нее, «что происходит в Госдуме» и заинтересованы ли депутаты в принятии новых законов в отношении мигрантов.

«Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура, извините», ― заявил Бастрыкин.

«Спасибо, услышала», ― ответила депутат Сардана Авксентьева.

В своем телеграм-канале Авксентьева заявила, что ей пришлось «держать ответ за всю Государственную думу». Депутат подтвердила, что Бастрыкин лично обратился к ней с просьбой, чтобы Госдума экстренно приняла законы в сфере миграционной политики. «Услышали, берем в работу», — написала послушная слуга Бастрыкина.

Как оказалось, истинным руководителем Госдумы является Бастрыкин. Именно он указывает “депутатам” что они должны делать, какие законы принимать. Согласно законодательству, депутаты Госдумы не подчиняются чиновникам и силовикам. Депутаты руководствуются в первую очередь интересам своих избирателей, так как они получают мандат напрямую от граждан через выборы. Депутаты обязаны представлять и защищать интересы граждан, которые их выбрали. Видимо, главному “следственному комитетчику” РФ, как обычно, “не до законов”.