«Флорида» и «Эдмонтон» сыграют в финале Кубка Стэнли

К огромному сожалению поклонников хоккея из Беларуси, их соотечественники не примут участие в решающем противостоянии Кубка Стэнли. В финале плей-офф Национальной Хоккейной Лиги встретятся «Флорида» и «Эдмонтон». Абсолютно все букмекеры мира, в том числе нелегальные бк, со списком которых можно ознакомиться на сайте «РБ», считают «Пантер» явными фаворитами серии.

В регулярном чемпионате «Флорида» заняла третье место в Восточной конференции, пропустив вперед себя «Рейнджерс» и «Каролину». В плей-офф коллектив из Санрайза оказался сильнее «Тампы», «Бостона» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Эдмонтон» лишь под занавес регулярки пробился в восьмерку лучших команд на Западе, и завершил чемпионат на пятой строчке. В первом раунде канадский коллектив одолел «Лос-Анджелес», а в следующем раунде в семи матчах оказался сильнее «Ванкувера». В финале конференции Макдэвид и компания обыграли «Даллас» 4:2.

Финальная серия Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» стартует 9 июня 2024 года в Санрайзе.

Читайте также: В хоккейном клубе «Витебск» сменился главный тренер