Соболенко обыграла соперницу из США и вышла в ¼ финала «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко проводит великолепный турнир в Париже под названием «Ролан Гаррос», и имеет отличные шансы побороться за главный трофей соревнований. Для начала нужно одолеть соперницу из России Мирру Андрееву, и букмекеры отдают огромное предпочтение представительнице Беларуси. Лучше всего делать прогноз в БК с бонусами, представленных на сайте «РБ», которые предоставляют бонусные средства для бесплатного пари.

Арина начала Открытый Чемпионат Франции по теннису с трех подряд уверенных побед со счетом 2:0 над россиянкой Эрикой Андреевой, японкой Моюкой Учижимой и испанкой Паулой Хиберт Бадосой. В 1/8 финала «Ролан Гаррос» соперницей Соболенко стала представительница США Эмма Наварро, занимающая 24-е место в мировом рейтинге WTA.

Как и предполагали теннисные аналитики, Арина не встретила серьезного сопротивления и без особого труда вышла в следующий раунд. Победа со счетом 6:2 6:3 чуть более чем за час игрового времени позволили Соболенко квалифицироваться в четвертьфинал турнира, где она встретится с Миррой Андреевой из России.

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