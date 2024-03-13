Школьники оказались в замерзшем фонтане в Новополоцке

В Новополоцке двое детей играли в замерзшем фонтане, когда лед начал трескаться, и самостоятельно выбраться смог только один из них.

МЧС получило вызов 10 марта о помощи ребенку, находившемуся в фонтане возле дома №2А на улице Калинина. Прибывшие спасатели обнаружили 10-летнего мальчика, сидящего в центре бассейна на металлической конструкции.

Известно, что в фонтане играли двое детей: старший, 12-летний мальчик, сумел выбраться самостоятельно, а младший забрался на распылитель и ждал помощи.

Один из спасателей спустился в чашу фонтана и, подняв ребенка на плечи, вынес его на берег. Медики, прибывшие на место, осмотрели мальчиков и госпитализировали обоих с признаками переохлаждения.