В Чашникском районе мужчина, устроивший петлю для диких животных, оказался в фотоловушке

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В Чашникском районе мужчина, установивший петлю для ловли диких животных, сам стал жертвой фотоловушки. Работники Лепельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира получили информацию о браконьерстве в регионе и обнаружили ловушку, в которую попался сам инициатор незаконной охоты.

После выявления личности мужчины, защитники природы посетили его дом. В ходе беседы он признался в добыче косулы. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, и дальнейшее расследование поручили Чашникскому районному отделу Следственного комитета.

Проведенные осмотр места происшествия и допрос подозреваемого установили, что 61-летний мужчина незаконно добыл дикое животное 9 февраля, разделал его тушу и реализовал. Он стал фигурантом уголовного дела по статье 282 часть 2 Уголовного кодекса. Ущерб окружающей среде оценили в 4,8 тыс. белорусских рублей. Ранее этот браконьер уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную добычу рыбы.

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