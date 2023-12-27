Двое жителей Орши убили 21 косулю

В ходе судебного процесса выяснилось, что двое жителей Орши систематически занимались браконьерством, убивая косуль без соответствующих разрешений на охоту и игнорируя правила охоты. Они использовали не только зарегистрированные ружья, но и незаконную винтовку. В результате их действий погибло не менее 21 животного.

При обыске их дома были обнаружены оружие, боеприпасы и мясо дичи. Оба мужчины признали свою вину. Один из них частично возместил ущерб природе, выплатив 45 620 рублей, второй уплатил 1000 рублей.

Суд города Орши и Оршанского района вынес решение: одному из браконьеров, за нарушение законов охоты и хранение незаконного оружия, назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы и штраф в 1850 рублей, второму предъявили обвинение в незаконной охоте и вынесли приговор в виде 3 лет лишения свободы и штрафа в размере 3700 рублей.

Кроме этого, были конфискованы оружие и автомобиль “KIA Sorento” у одного из виновников, который использовал машину при совершении преступления. Второй мужчине повезло, так как его автомобиль оставили, поскольку он принадлежал его сыну.