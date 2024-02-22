Рабочий промокод в бк Бетсити

Для игроков, которые предпочитают иметь дело с проверенными и надежными букмекерами, ставки в конторе betcity один из самых оптимальных вариантов успешного беттинга. И дело не только в том, что букмекер предлагает интересный и разнообразный игровой продукт. Довольно часто клиенты прибегают к использованию бонусов, предоставляемых этой конторой.

Наряду с приветственным бонусом, у игроков пользуются популярностью промокоды Betcity. С их помощью можно получить дополнительные преимущества и улучшить свой игровой потенциал.

В чем суть промокодов букмекера Betcity? Как получить, и как использовать предлагаемые бонусные коды? Об этом и о многом другом в нашем кратком материале.

Первое знакомство с промокодами Betcity

Свой первый промокод пользователи могут получить совершенно бесплатно. Просто на тематических и партнерских сайтах очень часто публикуются актуальные промокоды любой букмекерской конторы. Как правило, в подобных публикациях игрокам предлагается скопировать промокод, перейти на сайт букмекера и зарегистрироваться.

Как правило, после регистрации и после первого депозита игрокам становится доступен основной приветственный бонус. Что касается промокода, то благодаря ему приветственный бонус увеличивается.

Давайте разберемся, с какими промокодами предстоит работать клиентам букмекерской конторы Betcity.

Первое! Это может быть интересно новым игрокам – промокод на страховку своей первой ставки. Игроку предлагается использовать актуальный промокод, получив взамен страховку ставки на сумму до 3000 рублей. Для этого достаточно ввести бонусный код в специальную форму во время регистрации.

Второе! Используя промокод во время регистрации, игроку становится доступна бесплатная ставка на сумму до 100000 рублей.

Третье! Постоянные клиенты могут получить за промокод кешбек до 25%.

Четвертое! Клиенты, которые пользуются страницами букмекера в социальных сетях, могут получить промокод, по которому становится доступным фрибет на сумму до 5000 рублей.

Есть еще один интересный вариант получить промокод в букмекерской конторе Betcity. Для этого нужно скачать мобильное приложение. Суть акции заключается в следующем:

– игроку предлагается скачать и установить на свой смартфон одно из приложений букмекера. Это может быть мобильный софт для Android или приложение для устройств на базе iOS. Пройти регистрацию в конторе. В качестве поощрения за установку мобильного приложения букмекер как раз и дарит игроку промокод.

Как воспользоваться промокодом Betcity?

Если у игрока после установки приложения имеется промокод, рекомендуется его как можно быстрее активировать. Действия игрокам будут следующими:

после регистрации верифицировать аккаунт;

в личном кабинете в разделе «Пополнение счета» активировать промокод;

получить фрибет на сумму 500 рублей.

Интересно, что предоставленный фрибет игроку не нужно отыгрывать. Бесплатную ставку можно использовать на свое усмотрение. Если фрибет окажется выигрышным, всю полученную прибыль можно вывести со счета.

Другие промокоды букмекера Betcity

В рамках других акций, которые устраивает букмекер, игрокам так же доступны промокоды. Более того, за использованные бонусные коды игрокам доступны самые разные бонусы, от процентов за сделанный депозит, до очередной порции фрибетов.

Промокоды можно получить в рамках постоянно действующих акций или в качестве разового поощрения.

есть еще один вариант получить промокод букмекерской конторы Betcity, принять участие в программе партнерства. Все клиенты конторы, которые способствовали привлечению к регистрации других пользователей, получают промокоды в качестве вознаграждения.

Особенности промокодов

Следует помнить, что промокоды предоставляются на определенных условиях, но всегда бесплатно. При этом каждый промокод предполагает определенный порядок действий, в ходе которых игроки должны использовать кодовую комбинацию.

Не стоит забывать! Каждый промокод имеет ограниченный период действия. Пользу игроку принесет только актуальный код. Каждый промокод может быть использован только один раз и только в рамках определенной акции.