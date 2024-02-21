ДТП с участием диких животных выросли на почти 12%

В Беларуси в 2023 году количество дорожно-транспортных происшествий с участием охотничьих животных увеличилось на 11,7%, сообщил заместитель начальника отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира Госинспекции, Степан Гузней.

По его словам, за прошедший год было зафиксировано 3374 случая ДТП с участием охотничьих животных, что на 353 случая больше, чем в 2022 году. В результате этих происшествий погибли или были травмированы 3439 охотничьих животных, в основном косули и лоси.

Рост количества ДТП отмечен по сравнению с предыдущим годом, превысившим всего лишь 1,4%. Отмечается также тот факт, что большинство случаев происшествий с оленями пятнистыми, ланями, бобрами и выдрами сохраняют единичный характер. Тем не менее, анализ указывает на необходимость принятия мер для решения возможных проблем, включая вопросы обитания и мероприятий по вселению и расселению этих видов. Наибольшее количество случаев обнаружения погибших охотничьих животных в результате ДТП в 2023 году было зарегистрировано в пятницу, понедельник и четверг. В предыдущих годах наибольшая активность таких случаев приходилась на пятницу, субботу и воскресенье.