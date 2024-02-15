В Витебске в тестовом режиме заработает новый маршрут

С 19 февраля 2024 года в городе Витебск стартует тестовый режим нового маршрута № 65-Тк “Улица Окружная — Московский проспект — улица Кирова — улица Титова — поселок Мишково”.
Государственное предприятие “Оператор перевозок” предоставляет этот маршрут с четырьмя транспортными средствами, введя 4 квоты для обеспечения достаточного количества перевозок.
Данный маршрут предоставляет удобное сообщение между микрорайоном “Черёмушки”, центром города и посёлком Мишково, обеспечивая жителям дополнительные возможности передвижения.