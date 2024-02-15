В Витебске в тестовом режиме заработает новый маршрут

Витебск
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С 19 февраля 2024 года в городе Витебск стартует тестовый режим нового маршрута № 65-Тк “Улица Окружная — Московский проспект — улица Кирова — улица Титова — поселок Мишково”.

Государственное предприятие “Оператор перевозок” предоставляет этот маршрут с четырьмя транспортными средствами, введя 4 квоты для обеспечения достаточного количества перевозок.

Данный маршрут предоставляет удобное сообщение между микрорайоном “Черёмушки”, центром города и посёлком Мишково, обеспечивая жителям дополнительные возможности передвижения.

В Витебске появились новые автобусы на городских маршрутах

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