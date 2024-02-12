Как выбрать напольное покрытие для дома?

Среди разнообразия напольных покрытий иногда бывает сложно сделать выбор. Как выбрать напольное покрытие? Какое напольное покрытие лучше всего соответствует вашим потребностям? Специалисты компании https://atmosferny.by/ готовы вам помочь определиться с выбором.

Простота установки

Если вы хотите выбрать напольное покрытие, исходя из простоты его установки, виниловые полы находятся в верхней части списка. Его материал гибкий и легкий и не имеет ограничений при установке. Кроме того, существуют даже предварительно наклеенные винилы, которые можно просто положить прямо на старое гладкое и чистое напольное покрытие. Поэтому предложение винила привлекательно благодаря своей простоте.

Выбирайте напольное покрытие по принципу комфорта

Если вы хотите приобрести комфортное напольное покрытие, знайте, что дерево – самый теплый материал. Его внешний вид и текстура делают его очень приятным как визуально, так и на ощупь.

Плитка – это напольное покрытие, имеющее очень низкий тепловой барьер. Общеизвестно, что плитка часто бывает холодной. Ощущение свежести по утрам иногда бывает неприятным. Этот недостаток иногда отпугивает потенциальных покупателей.

Ковер хоть и приятен на ощупь, но может быть и неудобным. Ведь даже если на ощупь это напольное покрытие такое же приятное, как уютный ковер, ковер зачастую становится настоящим пылевым гнездом. С пылью и влажностью появляются клещи. Респираторная аллергия, вызванная пылевыми клещами, очень неприятна.

Выбирайте напольное покрытие по утеплителю

Прежде чем выбирать напольное покрытие с учетом комфорта, все равно необходимо обратить внимание на его изоляционные качества. Каковы изоляционные свойства различных типов напольных покрытий?

Напольные покрытия с хорошей изоляцией : наливное напольное покрытие, пробковое напольное покрытие и ковролин.

Напольные покрытия с плохой изоляцией : плитка, винил (если он небольшой толщины) и паркет.

Поэтому, прежде чем выбирать напольное покрытие, важно знать, что различные типы напольных покрытий с плохой изоляцией при укладке необходимо комбинировать с изолирующей подложкой.

Выбор напольного покрытия по долговечности

Разные типы напольных покрытий имеют разный срок службы. Как эти покрытия сохраняются с течением времени? Какое напольное покрытие самое долговечное?

Наливной пол очень прочный и водостойкий. Гладкий и прочный, за ним легче всего ухаживать. Достаточно простой швабры, чтобы она выглядела как новая.

Пробковый пол покрыт слоем антистатического лака. В результате на полу не оседает пыль и он защищен. Тогда уход за пробкой станет намного проще.

Пол из плитки долговечен. Однако со временем оно портится, если сверху поставить тяжелую мебель. Поэтому будьте осторожны с мебелью и внешним видом плитки.

Паркетное напольное покрытие хрупкое, следы его износа нелегко стереть, поэтому необходимо использовать подходящие средства по уходу, чтобы не повредить паркетный пол. Поэтому уход за этим покрытием является более строгим.

Виниловые полы со временем портятся , несмотря на предполагаемый срок службы 25 лет. Действительно, простой пепел, упавший на землю, может образовать дыры или необратимые следы. Несмотря на то, что за винилом легко ухаживать, он хрупкий из-за мягкого и тонкого пластика.

Ковровое покрытие сложно полностью очистить. Полностью стереть след или даже запах сложно. Некоторые жидкости и продукты, содержащие кислоты, могут навсегда испачкать пол. Поэтому необходимо быть бдительными. Даже чистящее средство может изменить цвет вашего ковра и испортить его внешний вид.

Выбрать напольное покрытие легче, зная различные характеристики каждого существующего напольного покрытия. В соответствии с вашими критериями найдите подходящее вам напольное покрытие, отремонтируйте или обустройте свой интерьер и сделайте свой дом местом, которое вам подходит.