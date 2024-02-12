Как выбрать напольное покрытие для дома?

Среди разнообразия напольных покрытий иногда бывает сложно сделать выбор. Как выбрать напольное покрытие? Какое напольное покрытие лучше всего соответствует вашим потребностям? Специалисты компании https://atmosferny.by/ готовы вам помочь определиться с выбором.
Простота установки
Если вы хотите выбрать напольное покрытие, исходя из простоты его установки, виниловые полы находятся в верхней части списка. Его материал гибкий и легкий и не имеет ограничений при установке. Кроме того, существуют даже предварительно наклеенные винилы, которые можно просто положить прямо на старое гладкое и чистое напольное покрытие. Поэтому предложение винила привлекательно благодаря своей простоте.
Выбирайте напольное покрытие по принципу комфорта
Если вы хотите приобрести комфортное напольное покрытие, знайте, что дерево – самый теплый материал. Его внешний вид и текстура делают его очень приятным как визуально, так и на ощупь.
Плитка – это напольное покрытие, имеющее очень низкий тепловой барьер. Общеизвестно, что плитка часто бывает холодной. Ощущение свежести по утрам иногда бывает неприятным. Этот недостаток иногда отпугивает потенциальных покупателей.
Ковер хоть и приятен на ощупь, но может быть и неудобным. Ведь даже если на ощупь это напольное покрытие такое же приятное, как уютный ковер, ковер зачастую становится настоящим пылевым гнездом. С пылью и влажностью появляются клещи. Респираторная аллергия, вызванная пылевыми клещами, очень неприятна.
Выбирайте напольное покрытие по утеплителю
Прежде чем выбирать напольное покрытие с учетом комфорта, все равно необходимо обратить внимание на его изоляционные качества. Каковы изоляционные свойства различных типов напольных покрытий?
- Напольные покрытия с хорошей изоляцией : наливное напольное покрытие, пробковое напольное покрытие и ковролин.
- Напольные покрытия с плохой изоляцией : плитка, винил (если он небольшой толщины) и паркет.
Поэтому, прежде чем выбирать напольное покрытие, важно знать, что различные типы напольных покрытий с плохой изоляцией при укладке необходимо комбинировать с изолирующей подложкой.
Выбор напольного покрытия по долговечности
Разные типы напольных покрытий имеют разный срок службы. Как эти покрытия сохраняются с течением времени? Какое напольное покрытие самое долговечное?
- Наливной пол очень прочный и водостойкий. Гладкий и прочный, за ним легче всего ухаживать. Достаточно простой швабры, чтобы она выглядела как новая.
- Пробковый пол покрыт слоем антистатического лака. В результате на полу не оседает пыль и он защищен. Тогда уход за пробкой станет намного проще.
- Пол из плитки долговечен. Однако со временем оно портится, если сверху поставить тяжелую мебель. Поэтому будьте осторожны с мебелью и внешним видом плитки.
- Паркетное напольное покрытие хрупкое, следы его износа нелегко стереть, поэтому необходимо использовать подходящие средства по уходу, чтобы не повредить паркетный пол. Поэтому уход за этим покрытием является более строгим.
- Виниловые полы со временем портятся , несмотря на предполагаемый срок службы 25 лет. Действительно, простой пепел, упавший на землю, может образовать дыры или необратимые следы. Несмотря на то, что за винилом легко ухаживать, он хрупкий из-за мягкого и тонкого пластика.
- Ковровое покрытие сложно полностью очистить. Полностью стереть след или даже запах сложно. Некоторые жидкости и продукты, содержащие кислоты, могут навсегда испачкать пол. Поэтому необходимо быть бдительными. Даже чистящее средство может изменить цвет вашего ковра и испортить его внешний вид.
Выбрать напольное покрытие легче, зная различные характеристики каждого существующего напольного покрытия. В соответствии с вашими критериями найдите подходящее вам напольное покрытие, отремонтируйте или обустройте свой интерьер и сделайте свой дом местом, которое вам подходит.