Витебский облисполком поднял тарифы на ЖКУ задним числом

Витебский облисполком принял решение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги с эффектом с 1 января текущего года. Решение было принято 6 февраля, но опубликовано только 10 февраля, и теперь оно распространяется на отношения, возникшие с начала 2024 года.

Согласно новым тарифам, стоимость кубометра водопроводной воды увеличилась на 14,65% до 1,5553 рубля при субсидировании и на 19,52% до 1,7700 рубля при полном возмещении затрат. Тарифы на канализацию также выросли на 15,76% (субсидируемый) и 19,94% (полное возмещение).

Предельный максимальный тариф на техническое обслуживание дома увеличился до 0,1771 рубля за квадратный метр общей площади при субсидировании и до 0,1866 рубля при полном возмещении.

Тарифы на капитальный ремонт выросли до 0,2335 рубля за квадратный метр общей площади при субсидировании и до 0,6028 рубля при полном возмещении экономически обоснованных затрат.

Для домов с лифтом новые тарифы составляют 0,0801 рубля за квадратный метр при субсидировании (+14,59%) и 0,0900 рубля при полном возмещении (+13%).

Услуги по вывозу мусора также подорожали: 14,0382 рубля (субсидируемый тариф) и 15,8563 рубля (полное возмещение) с мусоропроводом, а для домов без мусоропровода – 13,4369 и 15,4449 рубля соответственно. Рост тарифов составил от 15,56% до 18,93%.

Предельный максимальный тариф на услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения установлен в размере 0,0318 рубля с одного квадратного метра общей площади жилья.